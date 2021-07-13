“الزعاق” يوضح المدة المتبقية على انتهاء “القيظ” وانكسار الحرارة

أوضح الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، المدة المتبقية على انتهاء “القيظ” وانكسار شدة الحرارة.
وقال الزعاق إن اليوم الإثنين هو أول أيام الجوزاء الثاني، وهذا يعني أنه لم يتبق سوى 40 يوماً ويدخل موسم سهيل الذي ينقضي قبله “القيظ”.
وأضاف أن حدة الحرارة لن تنكسر إلا بنهاية النجم الأول من نجوم سهيل، مبيناً أنها لن تنتهي إلا في شهر المحرم. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن “القيظ” تنقسم إلى 3 أنواع محصورة بين أشهر “يونيو ويوليو وأغسطس” وهي الأشهر الأحر على جميع البلدان العربية.
كم باقي على القيظ وينتهي pic.twitter.com/SPDub7W2Rl
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) July 12, 2021