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أخبار محلية > الصحة العالمية: متحور دلتا يجتاح أكثر من 100 دولة ويتسبب في انهيار منظومات صحية
13/07/2021   9:03 ص

الصحة العالمية: متحور دلتا يجتاح أكثر من 100 دولة ويتسبب في انهيار منظومات صحية

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قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن متحور دلتا سريع الانتقال واجتاح 104 دول حتى الآن، ومن المتوقع أن يصبح المتحور السائد في العالم قريباً.

وأوضح أدهانوم خلال مؤتمر صحفي أمس (الإثنين)، أن أعداد الإصابات بالفيروس مرتفعة للأسبوع الرابع على التوالي في 6 من أقاليم المنظمة، وكذلك أعداد الوفيات.

وتوقع أن يُصبح متحور دلتا هو السائد في العالم قريباً، مشيراً إلى تدهور حالة الطوارئ الصحية الخاصة بالجائحة، ما يعرض الأرواح وسبل العيش للخطر. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أنه ليس متأكداً أن الدول التي تظن أنها خرجت من الأزمة تسيطر بالفعل على الأوضاع أمام متحور دلتا.

الصحة العالمية: متحور دلتا يجتاح أكثر من 100 دولة ويتسبب في انهيار منظومات صحية

أخبار محلية
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