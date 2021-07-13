شاهد.. آراء المواطنين والمواطنات في تقسيم وقت العمل الحكومي

تباينت آراء المواطنين والمواطنات حول تطبيق قرار تقسيم وقت العمل الحكومي إلى فترتين بين مؤيد معارض.
وأوضح مواطنون في تقرير لقناة “الإخبارية” أن تلك الخطوة جيدة لزيادة الإنتاجية وجودة العمل، مشيرين إلى أن ذلك سيوفر وقتاً كافياً للموظف يستطيع من خلاله قضاء احتياجاته الخاصة.
فيما رفض آخرون هذا الأمر بدعوى أن الموظف يحتاج إلى الجلوس مع أسرته أكثر وتفقد احتياجاتهم اليومية، فضلاً عن أنه يتسبب في ضياع اليوم كاملاً في الدوام.
فيديو | #سؤال_اليوم.. ما رأيك في تقسيم وقت العمل الحكومي؟ #الإخبارية pic.twitter.com/hxFsjDypVF
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 13, 2021
وفق “أخبار 24”.