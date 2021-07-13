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أخبار محلية > بالصور.. إعادة ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بالمسجد الحرام
13/07/2021   9:03 ص

بالصور.. إعادة ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بالمسجد الحرام

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أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للحشود والتفويج ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بالمسجد الحرام لمواكبة خطة الرئاسة لموسم حج هذا العام.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي أنه جرى إعادة ترتيب ملصقات المسارات والبالغ عددها 25 مسارا بصحن المطاف، و4 مسارات بالدور الأرضي، و5 مسارات بالدور الأول، إضافة إلى تخصيص مسارات للأشخاص من ذوي الإعاقة وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.

وأضاف الحجيلي أن الإدارة تسعى من خلال تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير التباعد إلى زيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.

إعادة ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بالمسجد الحرام

إعادة ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بالمسجد الحرام

إعادة ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بالمسجد الحرام

إعادة ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بالمسجد الحرام

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. إعادة ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بالمسجد الحرام

أخبار محلية
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