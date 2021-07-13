نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مصادر: “أمانة الرياض” تعتزم التعاقد مع شركة للسيطرة على القطط والكلاب الضالة
13/07/2021   9:03 ص

مصادر: “أمانة الرياض” تعتزم التعاقد مع شركة للسيطرة على القطط والكلاب الضالة

+ = -
885

ذكرت مصادر أن أمانة منطقة الرياض تعتزم التعاقد مع شركة مختصة بالخدمات البيئية؛ من أجل السيطرة على الكلاب والقطط الضالة التي أصبحت خطراً على الأطفال في المنطقة.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن الشركة ستقوم بكافة أعمال الوقاية الصحية للسيطرة والتعامل مع الحيوانات الضالة ضمن مشروع “الوقاية الصحية بمدينة الرياض”.

يُشار إلى أن أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف قد وجه في وقت سابق، بتشكيل لجنة عاجلة لبحث مسببات ما تعرضت له الطفلة شهد التي توفيت جراء الهجوم عليها من بعض الكلاب الضالة في ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض.

مصادر: “أمانة الرياض” تعتزم التعاقد مع شركة للسيطرة على القطط والكلاب الضالة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885163839.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.