مصادر: “أمانة الرياض” تعتزم التعاقد مع شركة للسيطرة على القطط والكلاب الضالة

ذكرت مصادر أن أمانة منطقة الرياض تعتزم التعاقد مع شركة مختصة بالخدمات البيئية؛ من أجل السيطرة على الكلاب والقطط الضالة التي أصبحت خطراً على الأطفال في المنطقة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن الشركة ستقوم بكافة أعمال الوقاية الصحية للسيطرة والتعامل مع الحيوانات الضالة ضمن مشروع “الوقاية الصحية بمدينة الرياض”.
يُشار إلى أن أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف قد وجه في وقت سابق، بتشكيل لجنة عاجلة لبحث مسببات ما تعرضت له الطفلة شهد التي توفيت جراء الهجوم عليها من بعض الكلاب الضالة في ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض.