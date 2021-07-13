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أخبار محلية > بالفيديو.. “الملكية الفكرية”: نسخ التغريدات دون إذن خطي من صاحبها “سرقة” موجبة للمساءلة
13/07/2021   9:06 ص

بالفيديو.. “الملكية الفكرية”: نسخ التغريدات دون إذن خطي من صاحبها “سرقة” موجبة للمساءلة

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أكد مسؤول بالهيئة السعودية للملكية الفكرية أن نسخ التغريدات دون إذن خطي مسبق من صاحبها، يعد سرقة موجبة للمساءلة القانونية.

وقال مشرف تفتيش احترام الملكية الفكرية، فيصل الماضي، إن الهيئة تقوم باستقبال البلاغات والشكاوى من أصحاب الحقوق، وتحري كذلك جولات ميدانية وإلكترونية ضمن حملة “لا تسرقها”.

وأضاف الماضي خلال لقاء مع قناة “العربية”، أنه جرى رصد أكثر من 900 موقع إلكتروني، وحجب أكثر من 450 موقعاً.

وأشار إلى أن الهيئة رصدت هاشتاق (جدتي أنا)، ووجدت صورة لإحدى الجدات استخدمت على منصات التواصل الاجتماعي وتم نسبها لعدد كبير من المغردين، وهذه تعد إحدى حالات انتهاك حقوق الملكية. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الملكية الفكرية”: نسخ التغريدات دون إذن خطي من صاحبها “سرقة” موجبة للمساءلة

أخبار محلية
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