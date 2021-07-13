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اخبار رياضية > اتحاد الكرة يعزي عبدالله حسون
13/07/2021   12:16 م

اتحاد الكرة يعزي عبدالله حسون

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حرص مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، على التقدم بخالص العزاء والمواساة للاعب الأهلي والمنتخب الوطني عبدالله حسون، في وفاة عمه.

وقدم رئيس الاتحاد، ياسر المسحل باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس، ومنسوبي الاتحاد، ومنسوبي المنتخب الوطني تحت 23 عاما، بخالص العزاء وصادق المواساة لعبد الله حسون، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته.

ويتواجد عبدالله حسون، مع بعثة المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عاماً، في معسكره الإعدادي المقام في رومانيا، في إطار المرحلة السادسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020). وفق “أخبار 24”.

اتحاد الكرة يعزي عبدالله حسون

اخبار رياضية
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