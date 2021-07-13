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اخبار رياضية > جمال عارف يعلق على تعاقد الأهلي مع الكرواتي “براداريتش”
13/07/2021   12:16 م

جمال عارف يعلق على تعاقد الأهلي مع الكرواتي “براداريتش”

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علق الإعلامي الرياضي، جمال عارف، على تعاقد مجلس إدارة الأهلي، رسميا، مع لاعب كالياري الإيطالي، الكرواتي فيليب براداريتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال “عارف” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تعاقد الأهلي مع اللاعب براداريتش، والذي لعب مع العين السعودي يمثل اختيار ممتاز”.

وتابع: “الذين يرون أن اللاعب كان في الموسم الماضي يلعب مع فريق هبط للدرجة الأولى فهذا ليس مبررا للتقليل من إمكانات اللاعب الذي كان مميزا في مركزه.. المهم ماذا تحتاج لتدعيم الفريق”. وفق “أخبار 24”.

جمال عارف يعلق على تعاقد الأهلي مع الكرواتي “براداريتش”

اخبار رياضية
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