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اخبار رياضية > نادي أبها يتعرض للسرقة.. وتقديم بلاغ للشرطة
13/07/2021   12:16 م

نادي أبها يتعرض للسرقة.. وتقديم بلاغ للشرطة

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كشفت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن مقر نادي أبها، تعرض للسرقة، وتم تقديم بلاغ لدى الشرطة للتحقيق في الواقعة.

وقالت المصادر، وفقا لصحيفة “الجزيرة”، إن عدداً من دراجات نادي أبها، تعرضت للسرقة من مقر النادي، حيث تبلغ قيمة الدراجة الواحدة 12 ألف ريال.

وأشارت المصادر، إلى أن مسؤولي النادي، تقدموا ببلاغ رسمي لدى الشرطة، والتي حضرت وقامت بأخذ بصمات الجناة.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريباته اليومية، على ملعب الجوهرة الرديف بمدينة جدة، تحت قيادة المدير الفني مارتن سيفيلا، استعدادا للموسم الرياضي الجديد.

نادي أبها يتعرض للسرقة.. وتقديم بلاغ للشرطة

اخبار رياضية
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