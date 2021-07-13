تضمنت مكيفات وغسالات وثلاجات.. “الجمارك” تمنع دخول 1.1 مليون منتج مخالف للمواصفات

منعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دخول أكثر من 1.1 مليون منتج مخالف للمواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة وكفاءة الطاقة، وذلك خلال النصف الأول من العام 2021م.
وأوضحت الهيئة أن المنتجات المعاد تصديرها شملت: (أجهزة تكييف، وغسالات، ونشافات، وثلاجات، وسخانات، وإنارة، وإطارات).
وأبانت أن منتجات الإنارة التي جرى منع دخولها بلغت نحو مليون منتج، فيما بلغت كمية أجهزة التكييف، والغسالات والنشافات والثلاجات والسخانات 36.5 ألف منتج، فيما بلغ مجموع الإطارات 53.2 ألف إطار، كانت جميعها مخالفةً للمواصفات القياسية السعودية، مؤكدة أنه تم تكليف مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها.
وفق “أخبار 24”.