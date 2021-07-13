بالفيديو.. ماذا تعرف عن الطريق البري الرابط بين المملكة وعُمان؟ إليك أبرز المعلومات والأرقام

يعتبر الطريق البري الرابط بين المملكة وسلطنة عمان أول طريق دولي يربط بين البلدين، مخترقا صحراء الربع الخالي.
ويبدأ الطريق من حرض بمحافظة الأحساء، مرورا بالبطحاء، ثم يحاذي حدود المملكة مع دولة الإمارات، وصولا إلى حدود سلطنة عُمان بطول 564 كيلومترا داخل أراضي المملكة، وينتهي إلى مدينة إدارية وسكنية متكاملة في المنفذ الحدودي بين البلدين.
ولإنشاء الطريق تمت إزالة 130 مليون متر مكعب من الرمال المتحركة في صحراء الربع الخالي، واستغرق العمل 1.3 مليون ساعة عمل، واستخدمت فيه 650 معدة ثقيلة.
ولتعبيد الطريق تم استخدام مليون متر مكعب من طبقات الأسفلت، وفقا لـ”الإخبارية”، كما تمت إنارة آخر 30 كيلومتراً منه. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن طول الطريق كاملا يبلغ 800 كيلومتر، وهو يختصر زمن الرحلة من 18 ساعة إلى نحو 6 ساعات فقط، حيث يتطلب التنقل بين عمان والمملكة في الوقت الحالي المرور بدولة الإمارات أولا.
فيديو | أبرز الأرقام عن الطريق الرابط بين #السعودية و #عمان #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/MnqFKk776t
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 12, 2021