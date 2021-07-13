“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 13 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق

عادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 13 مسجداً، بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق، إثر ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 157 يوماً إلى 1835 مسجداً.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها توزعت بواقع خمسة مساجد في المنطقة الشرقية، وأربعة مساجد في منطقة القصيم، ومسجدين بمنطقة الرياض، ومسجد واحد في كل من منطقتي نجران والباحة.
وبينت أن هذه الإجراءات المتخذة تأتي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعية المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم. وفق “أخبار 24”.