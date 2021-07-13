“الحج” تطلق بِطاقة شعائر الذكية.. تعرف على مميزاتها وآلية عملها

أطلقت وزارة الحج والعمرة بطاقة شعائر الذكية، لتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة لضيوف الرحمن في حج 1442هـ، وذلك لتسهيل رحلة الحج، وارتقاءً بخدمة وراحة الحجيج بربط العمليات والخدمات ضمن منصة إلكترونية متكاملة.
وتعمل بطاقة شعائر الذكية عن طريق تقنية اتصال المجال القريب “NFC” التي تسمح بقراءة البطاقة عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في المشاعر المقدسة، حيث تقدم العديد من الخصائص والميزات كالاحتفاظ بمعلومات الحجاج الشخصية، والسكنية، وإرشادهم لسكنهم في المشاعر والتحكم بالدخول إلى المرافق المختلفة والحد من الحج غير النظامي.
وأوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين، الدكتور عمرو المداح، أن المملكة دأبت على خدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج، وتضع الحاج وراحته فوق كل شيء، ومن هنا جاء إطلاق بطاقة شعائر الذكية لاستكمال منظومة الحج التقنية.
وأشار إلى أن بطاقة شعائر -ومن خلال تطبيقها- تتيح للحاج معرفة نقاط التجمع، وأوقات المغادرة من وإلى سكنه في المشاعر المقدسة، كما تمكّن الحاج من اختيار وجباته اليومية، إضافةً إلى استقبال تنبيهات مركز التحكم.
وأكد المداح أن تقييم الحاج لرحلة الحج إحدى الإضافات المميزة في التطبيق الذكي، حيث يمكن لكل حاج عند انتهاء أي مرحلة يمر بها من تقييم الخدمات المقدمة إليه من خلال الاستبيان المرفق في التطبيق، مِن أجل التحسينِ المُستمر ورفعِ مُستوى الرضا عن الخدمات التقنية المُبتكرة والحلول الرقمية التي تسخّرها وزارة الحج للارتقاء بمنظومة خدماتها لضيوف الرحمن وصولاً إلى حج آمنٍ وصحي. وفق “أخبار 24”.
وأفاد بأن كل بطاقة تحمل ترميزًا لونيًا واحدًا من أربعة ألوان هي: أخضر، أحمر، أصفر، أزرق؛ يربطُ حامل البطاقةِ بالنطاقِ المكاني الذي يقيمُ فيه بالمشاعر المقدسة، ويُستفادُ منه في الدخولِ من خلالِ البوابات الذكية، لدى مداخِل المُخيّمات في المشاعرِ، كما يُمَكّنُه من تسجيل معلومات الحاج الصحيةِ واستعراضِ جداول التفويج ومعرفةِ برنامج الحج الخاص به.