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أخبار محلية > “الداخلية” تنفذ حكم القتل حداً بمواطن قتَل زوجته خنقاً بالقريات
13/07/2021   4:06 م

“الداخلية” تنفذ حكم القتل حداً بمواطن قتَل زوجته خنقاً بالقريات

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أعلنت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء)، تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة بمحافظة القريات بمنطقة الجوف، بعد إدانته بقتل زوجته خنقا.

وأوضحت الوزارة أن السلطات الأمنية تمكنت من القبض على المواطن الجاني خالد بن علي بن جروح الأشجعي، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمة قَتل زوجته المواطنة عهود بنت راضي بن جربوع العنزي، وذلك بخنقها ما أدى لوفاتها.

وأشارت إلى أنه بإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل حداً لقتله المجني عليها غيلة، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ الحكم اليوم. وفق “أخبار 24”.

“الداخلية” تنفذ حكم القتل حداً بمواطن قتَل زوجته خنقاً بالقريات

أخبار محلية
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