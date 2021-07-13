أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الثلاثاء)، استدعاء المئات من سيارات “مرسيدس”، من طرازات وموديلات متنوعة، لإصلاح بعض أوجه الخلل فيها.
وأوضحت الوزارة أنه تم استدعاء 75 مركبة، طراز S Class، موديل 2021، وذلك لخلل في أذرع توجيه المحور الأمامي، قد يؤدي إلى ضعف توجيه المركبة أثناء القيادة مما يزيد من احتمالية فقد السيطرة ووقوع حادِث.
كما تم استدعاء نحو 21 مركبة طراز GLC Class، موديل 2018، وذلك لخلل في نظام إخماد حريق غاز الفريون، قد يؤدي إلى تسرب الغاز مما يزيد احتمالية خطر حدوث حريق حال وقوع حادِث.
وشمل الاستدعاء 91 مركبة مرسيدس طراز “GLE Class”، موديل 2019، لخلل في أنبوب تصريف المياه في نظام التكييف قد يؤدي إلى تسريب الماء للأجزاء الإلكترونية للمركبة؛ ما قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي أو نشوب حريق.
بالإضافة إلى ذلك استدعت التجارة 9 مركبات مرسيدس “AMG GT 63S” موديلات 2019- 2020، لخلل في ضفيرة بادئ التشغيل قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي، مما يزيد من احتمالية حدوث حريق.
وأبانت الوزارة أنه تم أيضا استدعاء 415 مركبة من طراز C Class، موديل 2015، بسبب خلل في لوحة تحكم مولد الكهرباء (الدينامو)؛ قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته، مما يزيد من احتمالية حدوث تماس كهربائي أو حدوث حريق.
ودعت الوزارة أصحاب السيارات المذكورة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.
وفق “أخبار 24”.