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أخبار المناطق > أمير القصيم يكرّم مواطنة تقديرا لاستشعارها مسؤوليتها الوطنية.. ويضع حجر الأساس لـ920 فيلا
13/07/2021   4:05 م

أمير القصيم يكرّم مواطنة تقديرا لاستشعارها مسؤوليتها الوطنية.. ويضع حجر الأساس لـ920 فيلا

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كرّم أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، في مجلس الاستقبال بمقر الإمارة اليوم (الثلاثاء)، المواطنة “الهنوف الشقيق” نظير مسؤوليتها الوطنية.

حضر اللقاء وكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني، ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن مرضي.

وأشاد أمير القصيم بدور المواطنة الشقيقة، مبدياً تقديره لجهودها التي تدل على ولائها وحرصها على مصلحة الدين والوطن، متمنياً لها التوفيق والسداد.

من جهة أخرى، وضع أمير القصيم حجر الأساس لمشروع فلل الفردوس بمجمل 920 فيلا شمال غرب مدينة بريدة.

ووصف الأمير فيصل، مشروع فلل الفردوس التي ستنفذ بأنها ستسهم في دعم برامج الإسكان، وتغطية احتياج المواطنين من السكن، مؤكداً أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية، ويأتي ضمن خطط التوسع في الإسكان.

الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود

الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود

وفق “أخبار 24”.

أمير القصيم يكرّم مواطنة تقديرا لاستشعارها مسؤوليتها الوطنية.. ويضع حجر الأساس لـ920 فيلا

أخبار المناطق
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