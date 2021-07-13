أمير القصيم يكرّم مواطنة تقديرا لاستشعارها مسؤوليتها الوطنية.. ويضع حجر الأساس لـ920 فيلا

كرّم أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، في مجلس الاستقبال بمقر الإمارة اليوم (الثلاثاء)، المواطنة “الهنوف الشقيق” نظير مسؤوليتها الوطنية.
حضر اللقاء وكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني، ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن مرضي.
وأشاد أمير القصيم بدور المواطنة الشقيقة، مبدياً تقديره لجهودها التي تدل على ولائها وحرصها على مصلحة الدين والوطن، متمنياً لها التوفيق والسداد.
من جهة أخرى، وضع أمير القصيم حجر الأساس لمشروع فلل الفردوس بمجمل 920 فيلا شمال غرب مدينة بريدة.
ووصف الأمير فيصل، مشروع فلل الفردوس التي ستنفذ بأنها ستسهم في دعم برامج الإسكان، وتغطية احتياج المواطنين من السكن، مؤكداً أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية، ويأتي ضمن خطط التوسع في الإسكان.
#فيديو 🎥 ..
سمو #أمير_القصيم يضع حجر الأساس لمشروع فلل الفردوس بمجمل 920 فلة شمال غرب مدينة #بريدة. pic.twitter.com/hkAgSI1T9B
— إمارة منطقة القصيم (@EmarahAlQassim) July 13, 2021
وفق “أخبار 24”.