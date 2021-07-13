بالصور.. البدء بحملة التبرع بالدم تحت شعار ” اليوم نحييها ” بمحافظة الخرج

بناء على رعاية صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض لحملة التبرع بالدم تحت شعار ” اليوم نحييها ” بالتعاون مع جمعية دماؤنا صدقة والتي أقيمت في ديوان امارة منطقة الرياض وستقام في محافظات المنطقة .
وبالتعاون مع مستشفى الملك خالد بالخرج فقد تم البدء بالحملة في محافظة الخرج من قبل محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي بإطلاقها اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/١٢/٣هـ حملة التبرع بالدم لمنسوبي المحافظة بمقرها وبحضور سعادة مدير مستشفى الملك خالد بالخرج بالإنابة أ/ حميد بن علي العنزي و ممثل الجمعية أ/ فهد الدوسري .
حيث ان الحملة مستمرة اليوم بعد صلاة المغرب في ممشى طريق الملك سلمان .