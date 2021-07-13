نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > مجتمع الخرج > بالصور.. البدء بحملة التبرع بالدم تحت شعار ” اليوم نحييها ” بمحافظة الخرج
13/07/2021   4:11 م

بالصور.. البدء بحملة التبرع بالدم تحت شعار ” اليوم نحييها ” بمحافظة الخرج

+ = -
742

بناء على رعاية صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض لحملة التبرع بالدم تحت شعار ” اليوم نحييها ” بالتعاون مع جمعية دماؤنا صدقة والتي أقيمت في ديوان امارة منطقة الرياض وستقام في محافظات المنطقة .

وبالتعاون مع مستشفى الملك خالد بالخرج فقد تم البدء بالحملة في محافظة الخرج من قبل محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي بإطلاقها اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/١٢/٣هـ حملة التبرع بالدم لمنسوبي المحافظة بمقرها وبحضور سعادة مدير مستشفى الملك خالد بالخرج بالإنابة أ/ حميد بن علي العنزي و ممثل الجمعية أ/ فهد الدوسري .

حيث ان الحملة مستمرة اليوم بعد صلاة المغرب في ممشى طريق الملك سلمان .

 

بالصور.. البدء بحملة التبرع بالدم تحت شعار ” اليوم نحييها ” بمحافظة الخرج

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885163964.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.