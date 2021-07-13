أمانة المدينة: فرص وظيفية للتخصصات الهندسية على سلم الموظفين العام

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم (الثلاثاء)، عن فرص وظيفية للتخصصات الهندسية بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام.
ودعت المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة إلى التقدم لشغل 18 وظيفة هندسية، من خلال منظومة التوظيف “جدارة” على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك ابتداء من تاريخ 8-12-1442هـ حتى 20-12 1442هـ.
وأشارت إلى أن التقديم سيكون بواقع وظيفتين على المرتبة الثامنة، و16 وظيفة على السابعة، منها 10 وظائف مخصصة للرجال، و8 للنساء. وفق “أخبار 24”.
ويمكن للراغبين التقديم عبر الرابط https://www.hrsd.gov.sa/ .