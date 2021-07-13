سكان المملكة أنفقوا 9.4 مليار ريال في الأسبوع الماضي بانخفاض 13% عن سابقه

أعلن البنك المركزي السعودي عن أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (4 يوليو – 10يوليو)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق 9.35 مليار ريال عبر 104.3 مليون عملية، وانخفضت قيمة العمليات بنسبة -13% مقارنة بالأسبوع السابق له، بفارق نحو 1.4 مليار ريال، حيث أنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات أكثر من 1.3مليار ريال، تلاها المطاعم والمقاهي بـ1.267 مليار ريال.
وأنفق المستهلكون على “قطاعات أخرى” 1.265 مليار ريال، و894.6 مليون ريال على السلع والخدمات المتنوعة، و820.7 مليون ريال على الملابس والأحذية، و735.7 مليون ريال على قطاع الصحة، و572.3 مليون ريال على محطات الوقود.
كما أُنفقت 555 مليون ريال على قطاع النقل، و364.6 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و333 مليون ريال على الأثاث، و288.3 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و255.6 مليون ريال على المجوهرات، ونحو 238 مليون ريال على الثقافة والترفيه. وفق “أخبار 24”.
وأنفق المستهلكون في مدينة الرياض 2.9 مليار ريال، تلتها مدينة جدة بأكثر من 1.5 مليار ريال، كما بلغ إنفاق الدمام 487 مليون ريال، ثم المدينة المنورة بـ 332.5 مليون ريال، والخبر بأكثر من 317.8 مليون ريال، وبلغ إنفاق مكة المكرمة 274.6 مليون ريال، و”مدن أخرى” بإجمالي 2.78 مليار ريال.