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أخبار محلية > “يوتيوب” يطرح خدمة منافسة لـ”تيك توك” ويكافئ هؤلاء
13/07/2021   8:52 م

“يوتيوب” يطرح خدمة منافسة لـ”تيك توك” ويكافئ هؤلاء

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أعلن موقع “يوتيوب” توفير خدمة “شورتس” الجديدة، والتي تنافس تطبيق “تيك توك” في العديد من بلدان العالم.

وطرح الموقع المعني بعرض الفيديوهات الإصدار التجريبي من خدمته الجديدة في 100 بلد حول العالم، وذلك بعد أن أطلقها العام الماضي في الهند.

وتمنح خدمة “شورتس” للمستخدمين ميزة إضافة مقتطفات صوتية من فيديوهات على “يوتيوب”، الأمر الذي يسهّل إنتاج بعض الفيديوهات التي قد تجد انتشارًا كبيرًا بالإضافة إلى إتاحة ميزة مشاهدة الفيديوهات القصيرة التي تبلغ مدتها 60 ثانية كحد أقصى، وإضافة “فلاتر” لتصحيح الألوان. وفق “أخبار 24”.

وأنشأ “يوتيوب” صندوقًا ماليًا مخصصًا للفيديوهات القصيرة، وذلك لمكافأة منشئي المحتوى على مساهماتهم في تقديم فيديوهات قصيرة في الخدمة الجديدة.

“يوتيوب” يطرح خدمة منافسة لـ”تيك توك” ويكافئ هؤلاء

أخبار محلية
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