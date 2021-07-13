جمعت تغريدة زميلين افترقا وانقطعت أخبارهما عن بعضهما منذ 23 عاما؛ بسبب ظروف عملهما التي حتّمت عليهما التنقل بين مناطق مختلفة.
وكشف صالح العلياني، الذي يعمل معلماً، لـ”أخبار 24″، أن الصدفة قادته لمشاهدة تغريدة على “تويتر” لشخص يتحدث عن جده، فسأله بأنه زامل شخصا قد يكون الجد يقرب له، واسمه عمعوم الشمري.
وأكد أن التغريدة أوصلته لزميله الشمري، الذي تواصل معه حينها ورد عليه بأنه هو من يسأل عنه.
وأوضح العلياني أن التفاصيل تعود لعام 1417هـ عندما جمعتهما مدرسة جابر بن سمرة الابتدائية بالرياض لمدة سنتين، ثم انتقل هو إلى جدة وزميله إلى حائل، وانقطعا عن بعضهما طوال تلك المدة.
ووصف اللحظة التي جمعته بزميله بأنها لحظة سعادة وسرور بعد الغياب، مشيرًا إلى أنهما تحدثا عن الذكريات التي عاشاها في الرياض وذكريات المدرسة والفطور الجماعي.
جدير بالذكر أن صالح العلياني حالياً معلم بتعليم جدة، وعمعوم الشمري مشرف تربوي بتعليم حائل.