“هيئة التراث”: اكتشاف شواهد أثرية مهمة للملك البابلي “نابونيد” في حائل

أعلنت هيئة التراث، اليوم (الثلاثاء)، عن اكتشاف أثري جديد يتمثّل في نقوش صخرية تعود للملك البابلي “نابونيد” في موقع الحائط بحائل.
وعلّق وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان على الاكتشاف بأنه يعطي دليلاً إضافياً على الدور التاريخي للمملكة وتواصلها مع معظم حضارات الشرق الأدنى القديم.
وأوضحت الهيئة أن الاكتشاف يعود إلى منتصف القرن السادس قبل الميلاد، ويضم نقشاً على إحدى الصخور البازلتية يجسّد الملك البابلي ممسكاً بيده الصولجان وأمامه عدد من الرموز الدينية.
كما يضم نصاً مسمارياً يصل العدد التقريبي لسطوره إلى 26 سطراً، ليُعتبر بذلك أطول نص كتابي تاريخي يُعثر عليه حتى الآن في أراضي المملكة.
فيما يمثّل موقع الحائط، المعروف قديماً باسم “فدك”، موقعاً مهماً في شمال غربي الجزيرة العربية منذ الألف الأول قبل الميلاد وحتى العصر الإسلامي المبكر.
وقد وُجدت على جنبات جبال الموقع مجموعة من الرسوم والنقوش الصخرية والكتابات الإسلامية المبكرة، ومجموعة من القلاع والحصون والأسوار والمنشآت المائية التي تعطي بعداً آخر لأهميتها التاريخية.
وفق “أخبار 24”.