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أخبار محلية > بالفيديو.. “أمن الحج”: استحداث دوريات سرية لتعزيز العمل الأمني والمروري في الحج
13/07/2021   8:51 م

بالفيديو.. “أمن الحج”: استحداث دوريات سرية لتعزيز العمل الأمني والمروري في الحج

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أكد قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد الطويان، اليوم (الثلاثاء)، استحداث قوة دوريات سرية لتعزيز العمل الأمني والمروري في الحج هذا العام.

وحذر، خلال المؤتمر الصحفي الأول لقيادة قوات أمن الحج لموسم حج 1442هـ، من يخالف الإجراءات المعلن عنها، من تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحقه، لافتًا إلى أن خطة الدفاع المدني ترتكز على الجانب الوقائي.

وأشار مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن الطرق اللواء خالد الضبيب إلى تخصيص 10 مراكز للضبط الأمني في جميع محاور العاصمة المقدسة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “أمن الحج”: استحداث دوريات سرية لتعزيز العمل الأمني والمروري في الحج

أخبار محلية
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