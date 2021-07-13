قائد قوات أمن الحج: لن يُسمح لأي شخص غير مصرح له بدخول المشاعر المقدسة.. و4 نقاط فرز لاستقبال الحجاج

أكد قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد الطويان، أنه لن يُسمح إطلاقا لأي شخص غير مصرح له نظاميا بالدخول إلى منطقة الحرم المكي والمشاعر المقدسة.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الأول لقيادة قوات أمن الحج الذي استُعرضت فيه الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم الحج للعام الحالي 1442هـ، أنه سيكون هناك طوق أمني حول المشاعر المقدسة والحرم الشريف لمنع المخالفين وضبطهم وتطبيق النظام بحقهم.
وأشار إلى أنه سيتم استقبال الحجاج في أربعة مواقع تمهيدا لفرزهم، ثم نقلهم للمسجد الحرام، ولن يُسمح لأي أحد بالتوجه مباشرة إلى الحرم دون المرور بنقاط الفرز. وفق “أخبار 24”.