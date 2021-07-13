توقعات بهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة ابتداءً من الخميس إلى الإثنين

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الثلاثاء)، عن توقعاته بهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، وذلك ابتداءً من الخميس الموافق 15 يوليو إلى الإثنين الموافق 19 يوليو 2021م.
وأوضح أن الفرصة ستكون مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة، قد تصل سرعة الرياح معها إلى 55 كم/س أو أكثر وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.
ويبدأ تأثير تلك الحالة الجوية من يوم الخميس إلى الإثنين بأمطار من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى تشكل السيول، على منطقة عسير: أبها، وخميس مشيط، ومحايل، والمجاردة، ورجال ألمع، وبارق تنومة، والنماص، وبلقرن، والحرجة، وسراة عبيدة، وبيشة، والبرك.
كما تشمل منطقة جازان: جازان، وبيش، وأبو عريش، والطوال، وصامطة، وفرسان، وفيفا، والعارضة، والداير، وهروب، والخوبة، والحقو، ومنطقة نجران: نجران، وحبونا، وبدر الجنوب، وشرورة.
بينما يتوقع أن يمتد تأثير الأمطار من يوم الجمعة إلى الإثنين لتكون متوسطة في مجملها على الأجزاء الجنوبية لمنطقة الرياض: الأفلاج، ووادي الدواسر، وليلى، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية: الأحساء وحرض. وفق “أخبار 24”.
في حين يتوقع أن تؤثر من يوم السبت إلى الإثنين على منطقة الباحة: الباحة، وبلجرشي، والمندق، والحجرة، وقلوة، والمخواة، ومنطقة مكة المكرمة: الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، والليث، والقنفذة.
كما يتوقع أن تتأثر يومي الأحد والإثنين مناطق: مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والجموم، والكامل، بالتيارات الهابطة نشطة السرعة المثيرة للأتربة والغبار وهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة.