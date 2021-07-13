إغلاق جسر الخليج بالرياض باتجاه الغرب لمدة 7 أيام لهذا السبب

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، اليوم (الثلاثاء)، إغلاق جسر الخليج بالرياض باتجاه الغرب لمدة 7 أيام، لاستبدال فواصل التمدد للجسر وتنفيذ عدد من أعمال الصيانة.
ويبدأ ذلك اعتبارا من يوم 5 ذي الحجة حتى 12 ذي الحجة 1442 هـ، وذلك بعد شهرين من الانتهاء من تنفيذ استبدال فواصل التمدد وتنفيذ عدد من أعمال الصيانة باتجاه الشرق.
وأوضحت الوزارة أن أعمال الصيانة، التي سوف تستمر 24 ساعة يومياً، ستبدأ فور إغلاق الجسر أمام حركة المرور، حيث وفرت الوزارة الفرق الفنية اللازمة وكوادر فنية متخصصة.
وأضافت أن الكوادر الفنية ستواصل العمل في فترتين بالتناوب، حيث يبلغ عدد العمالة والفنيين ما يقارب 120 شخصاً، لتنفيذ استبدال 4 فواصل تمدد جديدة للجسر. وفق “أخبار 24”.
كما تشمل أعمال الصيانة دهان الحواجز الخرسانية وتثبيت العواكس عليها، وإعادة دهان سطح الطريق، ثم البدء في إزالة التحويلات، بداية من التحويلات القائمة على الطريق الرئيسي، ثم طريق الخدمة والتقاطعات، تمهيداً لإعادة فتح الجسر أمام حركة السير.