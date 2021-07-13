“الصادرات السعودية”: 9 حوافز تشجع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية، اليوم (الثلاثاء)، عن إطلاق برنامج تحفيزي لتشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها.
ويقدّم البرنامج 9 حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، والتي تغطي جزءا من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية.
ويغطي البرنامج الأنشطة المتعلقة بتنمية قدرات التصدير، مثل تغطية تكاليف التدريب المتخصص، والأنشطة الترويجية مثل المشاركة الفردية في المعارض الدولية، والإدراج في منصات التجارة الإلكترونية، وتسجيل المنتجات في الدول الأجنبية.
كما يغطي أيضا تسهيل زيارة المشترين المحتملين، وتعويض رسوم شهادات المنتجات. وأنشطة أخرى كاسترداد تكاليف الخدمات الاستشارية، وتكاليف الدعم القانوني، وخدمات التسويق والإعلان. وفق “أخبار 24”.
ولفتت الهيئة إلى أن برنامج التحفيز لا يغطي دعم التكاليف التشغيلية مثل الخدمات اللوجستية وعمليات الإنتاج، وأن عدد طلبات الحوافز المقدمة منذ بداية البرنامج بلغ 406 طلبات، قبل منها 196 طلبا بقيمة إجمالية 3.55 مليار ريال.
وأوضحت أن البرنامج يعمل على توفير الدعم اللازم للمنشآت لرفع قدراتها وإمكاناتها للدخول والتوسع في الأسواق الدولية، لزيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 16% إلى 50%.