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أخبار الخرج > مجتمع الخرج > برنامج سمو ولي العهد للتسامح في عشر ذي الحجة
13/07/2021   11:07 م

برنامج سمو ولي العهد للتسامح في عشر ذي الحجة

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بفضل من الله وتوفيق وسداد وفي برنامج سمو ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي تم عقد مجلس صلح بين حمد محمد المري وعلي صالح السماعيل في محافظة الأحساء بحضور الشيوخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان المكلف بالبرنامج وعبدالله بن زيد بن إبراهيم العقيلي ومحمد بن مبارك بن مسن وفيصل بن محمد بن حاضر وعبدالله باوزير رئيس لجنة الإصلاح الحضرمية ومبارك بن سبر وظافر أبو زميم وفيصل بن حمد بن عريج ومبارك بن طرجم وعبيد بن غرم آل حاقان وسليمان بن خزعل العصيمي وسليمان الشبيبي وعبدالهادي الرجباني وفايز بن إدريس وعلي بن مبارك بن بقان والشاعر الكبير مبروك بن ماضي وعلي العبدي وإبراهيم بن خميس وعبدالله بن مبارك بن سعود وحسن بن فايز وبخيت الشرافا وهذال بن بكر والشاعر طالب الصالحي وأعيان آخرون ، وقد أنتهى مجلس الصلح بتنازل الطرفين لوجه الله ثم للبرنامج بدون مقابل .

وقد ألقى فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي كلمة بمناسبة هذا المجلس مثنيًا على الله عزوجل ثم على قيادتنا الحكيمة في جهودها في دعم مجال الإصلاح ومنها برنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي داعيًا الجميع إلى انتهاز هذه العشر المباركة بالأعمال الصالحة ومنها العفو والإصلاح بين الناس .

وقد ألقى الشاعران مبروك بن ماضي وطالب الصالحي قصيدتين بهذه المناسبة .

وقد صرح لصحيفة الخرج اليوم المكلف بالبرنامج الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان شاكرًا الله عزوجل على نعمه ومنها نعمة تنافس أبناء هذه البلاد من مواطنيين ومقيمين في برنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي والذي يلقى دعمًا لا محدود من سمو سيدي ولي العهد رعاه الله ، رافعًا بهذه المناسبة التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك نيابة عن جميع العاملين والمستفيدين في برنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الأمين رعاهما الله .

 

برنامج سمو ولي العهد للتسامح في عشر ذي الحجة

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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