وزارة الاستثمار والهيئة الملكية للرياض تفتتحان مدرسة دولية بشراكة إسبانية

أعلنت وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم الثلاثاء، توقيع شراكة مع مجموعة “إس إي كاي” التعليمية الدولية، ومقرها إسبانيا، لافتتاح أول مدرسة لها في مدينة الرياض، مطلع العام الدراسي المقبل.
وستكون المدرسة هي الدولية الثانية التي تستقطبها الهيئة بعد مدرسة كينجز كولدج الرياض، ضمن برنامج جذب المدارس الدولية الذي تمَّ إطلاقه تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وستستقبل مدرسة إس إي كاي الرياض العالمية في عامها الأول الطلاب في مرحلة الحضانة، من سن 3 أعوام، حتى الصف الثاني الابتدائي، بين 7 إلى 8 أعوام، مع إمكانية التدرج في افتتاح صفوف مستقبلية لنظام البكالوريا الدولية، والتعليم الابتدائي، والمرحلة المتوسطة، وبرنامج الدبلوم.
وستوفر المدرسة لجميع الطلاب فرصة تعلم اللغتين الإسبانية والعربية، ضمن بيئة تعليمية ترتكز على اللغة الإنجليزية، كما ستسخّر خبرتها لتوفير بيئة تعليمية محفزة للابتكار وتعليمهم كيفية معالجة التحديات، وتعزيز مهاراتهم.
وعدّ وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح الشراكة مع “إس إي كاي” مثالًا آخر للتعاون المثمر بين الوزارة والهيئة الملكية، لإنجاح برنامج جذب المدارس الدولية، مشيرا إلى مواصلة العمل لاستقطاب أفضل المدارس العالمية. وفق “أخبار 24”.
وبيّن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن مدرسة (إس إي كاي) ستوفر لطلاب الرياض تعليمًا استثنائيًا يمزج الثقافة والتراث بالابتكار والتقنية، متمنيا للمدرسة النجاح في مهمتها، وأن تكون الرياض مدينة رائدة عالميًا.
يُذكر أن المدرسة ستكون ثاني مدارس المجموعة في الشرق الأوسط، حيث تقدم المجموعة في مدارسها المنتشرة في إسبانيا، وفرنسا، وقطر، وأيرلندا، منهجًا تعليميًا عالي الجودة، لأكثر من 6000 طالب من أكثر من 70 جنسية.