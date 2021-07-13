بالفيديو.. “البنوك السعودية” تحذر من منصات خارجية تدّعي تعليم القيادة للنساء لسرقة المعلومات المصرفية

حذّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، اليوم (الثلاثاء)، من منصات اجتماعية وهمية تدار من خارج المملكة، والتي تدّعي تعليم القيادة بالنساء.
وأوضحت أن تلك المنصات تقوم بانتحال هوية مواقع سعودية لسرقة المعلومات المصرفية للمستخدمات، حيث تطلب عدة معلومات شخصية ومصرفية عند الدخول للاستفسار عن مواعيد التدريب العملي للقيادة.
وتضمّنت هذه المعلومات تحديد مستوى التدريب واسم ورقم الهوية للمتدربة، كما تطلب المنصة الوهمية الدخول على رابط وتزويده بالكود المرسل، وتحويل 5 ريالات للحساب بدعوى جدولة مواعيد القيادة، إلى جانب تثبيت الهاتف على وضع الطيران. وفق “أخبار 24”.
وأشارت اللجنة إلى أن تلك المعلومات تمكّن الحساب الوهمي من سرقة مبالغ حتى 500 ألف ريال، وذلك بأدوات بسيطة جداً، وهي حساب مزيف وتزويد جهات مجهولة بمعلومات شخصية.
احذر ⚠️
المنصات الاجتماعية الوهمية التي تدار من خارج المملكة وتقوم بانتحال هوية مواقع سعودية لسرقة معلوماتك المصرفية.#البنوك_السعودية pic.twitter.com/MoxwVDzKUE
— البنوك السعودية (@SaudiBanks) July 13, 2021