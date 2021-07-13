نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. “البنوك السعودية” تحذر من منصات خارجية تدّعي تعليم القيادة للنساء لسرقة المعلومات المصرفية
13/07/2021   11:13 م

بالفيديو.. “البنوك السعودية” تحذر من منصات خارجية تدّعي تعليم القيادة للنساء لسرقة المعلومات المصرفية

+ = -
716

حذّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، اليوم (الثلاثاء)، من منصات اجتماعية وهمية تدار من خارج المملكة، والتي تدّعي تعليم القيادة بالنساء.

وأوضحت أن تلك المنصات تقوم بانتحال هوية مواقع سعودية لسرقة المعلومات المصرفية للمستخدمات، حيث تطلب عدة معلومات شخصية ومصرفية عند الدخول للاستفسار عن مواعيد التدريب العملي للقيادة.

وتضمّنت هذه المعلومات تحديد مستوى التدريب واسم ورقم الهوية للمتدربة، كما تطلب المنصة الوهمية الدخول على رابط وتزويده بالكود المرسل، وتحويل 5 ريالات للحساب بدعوى جدولة مواعيد القيادة، إلى جانب تثبيت الهاتف على وضع الطيران. وفق “أخبار 24”.

وأشارت اللجنة إلى أن تلك المعلومات تمكّن الحساب الوهمي من سرقة مبالغ حتى 500 ألف ريال، وذلك بأدوات بسيطة جداً، وهي حساب مزيف وتزويد جهات مجهولة بمعلومات شخصية.

بالفيديو.. “البنوك السعودية” تحذر من منصات خارجية تدّعي تعليم القيادة للنساء لسرقة المعلومات المصرفية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885164050.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.