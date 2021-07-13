نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. هل يُعتبر وجود رجل مع امرأتين خلوة؟ الشيخ المصلح يجيب
13/07/2021   11:13 م

بالفيديو.. هل يُعتبر وجود رجل مع امرأتين خلوة؟ الشيخ المصلح يجيب

+ = -
1431

ردّ أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، على سؤال حول ما إذا كان وجود رجل مع امرأتين يُعد خلوة.

وأوضح أن وجود رجل مع امرأة بشكل منفرد يُعد خلوة وأمر لا يجوز، حيث قال النبي ﷺ: “لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما”.

وأضاف أن هذا النهي ينتفي بوجود شخص آخر، حيث لا يصبح الشيطان ثالثهما، وهو ما يعني أن وجود امرأتين محتشمتين مع رجل لا يكون فيه فتنة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هل يُعتبر وجود رجل مع امرأتين خلوة؟ الشيخ المصلح يجيب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885164051.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.