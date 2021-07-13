بالفيديو.. هل يُعتبر وجود رجل مع امرأتين خلوة؟ الشيخ المصلح يجيب

ردّ أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، على سؤال حول ما إذا كان وجود رجل مع امرأتين يُعد خلوة.
وأوضح أن وجود رجل مع امرأة بشكل منفرد يُعد خلوة وأمر لا يجوز، حيث قال النبي ﷺ: “لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما”.
وأضاف أن هذا النهي ينتفي بوجود شخص آخر، حيث لا يصبح الشيطان ثالثهما، وهو ما يعني أن وجود امرأتين محتشمتين مع رجل لا يكون فيه فتنة.
وجود رجل مع امرأتين هل يعتبر خلوة ؟ الشيخ د. خالد المصلح
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— قناة الرسالة (@alresalahnet) July 13, 2021
وفق “أخبار 24”.