وزير الشؤون الإسلامية يوجه بالتوسع في أماكن صلاة عيد الأضحى لتشمل المصليات المكشوفة

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، جميع فروع الوزارة بالتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1442هـ، لتشمل مصليات العيد المكشوفة، إضافة للجوامع والمساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة مؤقتاً، وتهيئتها بجميع وسائل السلامة.
كما تضمن التوجيه أن يكون وقت إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ بعد شروق الشمس بربع ساعة بجميع مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.
وشدد التوجيه على تطبيق جميع التدابير الصحية المعتمدة، وتكثيف عمل فرق الصيانة والرقابة للوقوف على استكمال وجاهزية جميع الأماكن التي ستقام فيها صلاة العيد.