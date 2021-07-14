وثق مقطع فيديو، مقتطفات تاريخية نادرة، من رحلة الحجاج قبل نحو 83 عاما، وتحديدًا في موسم حج عام 1938م.
وأظهر المقطع الوسائل التي اعتمد عليها الحجاج في التنقل خلال تلك الفترة، فكان منهم مَن يمشي على قدميه دون كلل أو ملل، ومنهم مَن يتخذ من الإبل وسيلة للوصول إلى مقصده لأداء مناسك الحج، وهناك مَن فضل اختصار مشقة الطريق بالاستعانة بالسيارات.
كما رصد الكعبة المشرفة وعمارة المباني المحيطة بها في تلك الحقبة الزمنية، فضلا عن أصوات الحجاج وتكبيراتهم خلال أداء مناسك الحج، والدور الذي يقوم به الأصحاء في حمل المرضى وكبار السن لمساعدتهم في أداء مناسك الحجاج.
وفق “أخبار 24”.