أودعت المؤسسة العامة للحبوب، مستحقات الدفعة الرابعة من مزارعي القمح المحلي، للذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي”.
وبينت أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة تخطى 100.6 مليون ريال، وذلك لعدد 281 مزارعاً، فيما بلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم أكثر من 284 مليون ريال لعدد 877 مزارعا، وبكمية 219.9 ألف طن.
ودعت المؤسسة المزارعين إلى إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.
يذكر أن إجمالي كمية القمح المحلي المتسلمة من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، تجاوز 401 ألف طن، لعدد 1506 مزارعين.
وفق “أخبار 24”.