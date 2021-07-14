“تونس تستغيث”.. كيف استجابت المملكة للأوضاع الصحية المنهارة؟ وما ردة الفعل التونسية؟

تعاني المستشفيات التونسية، منذ أسبوعين، زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور المصابين ينتظرون دورهم في العلاج، واقتربت نسبة الأسرّة في العناية المركز ة من الامتلاء بنسبة 100%.
في الوقت نفسه، تعاني البلاد نقصا حادا في اللقاحات، ولم يحصل سوى 715 ألف شخص على جرعتين من اللقاح في تونس، التي يبلغ عدد سكانها 11.6 مليون نسمة.
الأسباب
قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، نصاف بن علية، في تصريحات صحفية سابقة، إن هناك عدة أسباب وراء انتشار الوباء في البلاد، أولها أن السلالة الهندية المتفشية في تونس، تنتشر بنسبة 60% أكثر من السلالة الأصلية، إضافة إلى عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية. وفق “أخبار 24”.
وضربت مثلا باقتراح الهيئة العلمية (التي قدمت استقالتها عدة مرات)، حجرًا شاملًا في تونس من الأول من يوليو وحتى 25 يوليو، إلا أن الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار كورونا، رفضت هذا المقترح بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار.
وأشارت بن علية إلى أن المنظومة الصحية انهارت تماماً، والمستشفيات أصبحت ممتلئة بالكامل، مؤكدة أن تونس تواجه حربا حقيقية بسبب الوضع الصحي الكارثي، كما وصفته.
وأكدت بحسب وسائل إعلام تونسية أن المستشفيات لم تعد قادرة على الاستيعاب وهناك نقص حاد في الأكسجين، وعدد الوفيات آخذٌ في الازدياد.