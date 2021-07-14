مصرع طفل اختناقا داخل حافلة في الإمارات بعد تركه نائما دون الانتباه له مدة 4 ساعات

لقي طفل مصرعه اختناقا داخل إحدى الحافلات في إمارة عجمان بعد تركه نائما دون الانتباه له لمدة 4 ساعات.
وصرحت شرطة إمارة عجمان، اليوم (الأربعاء) بأن بلاغاً ورد إليها من أحد المستشفيات مساء الإثنين الماضي يفيد باستقباله طفلاً من جنسية عربية بحالة صحية سيئة، مبينة أنه تُوفي لدى وصوله المستشفى نتيجة نقص الأكسجين وارتفاع درجة الحرارة في الحافلة.
وكان الطفل (3 أعوام وثمانية أشهر) نائما داخل حافلة تابعة لأحد مراكز تنمية المواهب، حيث غفلت مشرفة الحافلة عن إنزاله إلى المركز، وبعد مرور 4 ساعات لاحظت المشرفة خلال فترة الغداء وجود حقيبة الطفل دون تواجده، وبالبحث عنه عُثر عليه في الحافلة بحالة صحية سيئة، ثم توجهوا به إلى المستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.
وقال مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان العميد عبدالله المطروشي، إن التحقيقات أظهرت أن المركز يعمل بنشاط مخالف لما هو مرخص له، مبينا أنه تم تحويل القضية للنيابة العامة، والتي أمرت بتوقيف كل من مديرة المركز، والمشرفة، وسائق الحافلة على ذمة القضية، بتهمة التسبب في وفاة الطفل.
ودعا المطروشي إلى ضرورة الحذر ومراقبة الأطفال أينما وجدوا سواء في المنزل أو خارجه خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة صيفاً، محذرا من العواقب الوخيمة جراء الإهمال والتسبب في وقوع الضرر على الأطفال.
وفق “أخبار 24”.