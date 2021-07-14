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أخبار محلية > بالصور.. أول طلائع الجسر الجوي السعودي تنطلق إلى تونس محمّلة بالمستلزمات الطبية والوقائية
14/07/2021   4:12 م

بالصور.. أول طلائع الجسر الجوي السعودي تنطلق إلى تونس محمّلة بالمستلزمات الطبية والوقائية

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سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أول طلائع الجسر الجوي السعودي للجمهورية التونسية؛ للإسهام في مكافحة انتشار فيروس كورونا، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وانطلقت صباح اليوم (الأربعاء) طائرتان تمثلان أول طلائع الجسر الجوي السعودي من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى تونس، وعلى متنهما أجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاج ومستلزمات وقائية وغيرها من الاحتياجات الطبية.

يشار إلى أن توجيهات خادم الحرمين جاءت استجابة لطلب الرئيس التونسي قيس سعيد الذي أبداه خلال مكالمته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين.

أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي تغادر لتونس استجابة لطلب الرئيس التونسي

أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي تغادر لتونس استجابة لطلب الرئيس التونسي

أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي تغادر لتونس استجابة لطلب الرئيس التونسي

أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي تغادر لتونس استجابة لطلب الرئيس التونسي

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. أول طلائع الجسر الجوي السعودي تنطلق إلى تونس محمّلة بالمستلزمات الطبية والوقائية

أخبار محلية
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