المسند: الحالة المطرية الصيفية “تروية” تبدأ اليوم.. وهذا نطاق تأثيرها

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، الدكتور عبدالله المسند، أن تبدأ اليوم (الأربعاء) الحالة المطرية الصيفية “تروية”، والتي قد تستمر لأكثر من أسبوع وتؤثر على عدد من المناطق بالمملكة.
وأوضح المسند أن النشاط الفعلي لحالة “تروية” يبدأ في المملكة مطلع الأسبوع المقبل، حيث ستؤثر على مناطق: نجران، وجازان، وعسير، والباحة، والربع الخالي، ومكة المكرمة، وأجزاء من جنوب منطقتي الرياض والشرقية.
وأضاف أن نطاق التأثير المتوقع للحالة اليوم، يشمل مرتفعات جازان، وعسير، وجنوب شرق الربع الخالي، وأجزاء من سلطنة عمان، واليمن، والإمارات. وفق “أخبار 24”.
وكانت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، قد أطلقت اسم “تروية” على الحالة المطرية المتوقع تأثيرها على بعض مناطق المملكة.