المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام “SRMG” تستحوذ على 51% من شركة “ثمانية”

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام “SRMG” اليوم (الأربعاء)، استحواذها على حصة الأغلبية في شركة “ثمانية” بنسبة 51%، وهي إحدى أبرز الشركات المنتجة للأفلام الوثائقية ومن أكثر منصّات البودكاست ريادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضحت أن الاستحواذ على شركة “ثمانية” يُمثّل امتداداً للاستراتيجية الرقمية الجديدة التي أطلقتها المجموعة حديثاً والرامية إلى تطوير محتوى نوعي وحصري يحاكي القضايا المحورية المعاصرة ويعتمد على التقنية والتفاعل من خلال منصّات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية المختلفة.
وأبانت أن عملية الاستحواذ تُسهم في دعم طموحات شركة “ثمانية” بالوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من الجمهور حول العالم، وذلك بالاستفادة من شبكة المنصّات والشراكات العالمية للمجموعة، بالتزامن مع تعزيز ريادة المجموعة من خلال الرؤية والقدرات الإبداعية لشركة “ثمانية”.
وذكرت الرئيس التنفيذي لـ “SRMG”، جمانا الراشد، أن المجموعة تواصل التزامها بتقديم محتوى غني وأفكار ومواضيع جديدة عبر المنصّات المختلفة من خلال استحواذها على حصة الأغلبية في شركة “ثمانية”.
وتوقعت الراشد، أن تنمو قيمة سوق البودكاست العالمي لتصل إلى 3.9 مليار دولار تقريباً في العامين المقبلين، مما يفتح مجالاً واسعاً للمنصات الإبداعية لجذب جمهور جديد والاستفادة من فرص تحقيق إيرادات عالية، مضيفة أنها ترحب بفريق ثمانية وتتطلع للعمل معاً للوصول إلى شرائح جديدة وتحقيق المزيد من النمو والنجاح”.
من جانبه، قال عبد الرحمن أبو مالح، الرئيس التنفيذي لشركة “ثمانية”: “يسرنا الانضمام إلى إحدى أعرق المجموعات الإعلامية، والمصدر الموثوق للأخبار والمعلومات لجميع شرائح المجتمع في المنطقة والعالم.
يشار إلى أن شركة “ثمانية” تأسست في المملكة عام 2016م، وتتمتّع برامجها بمتابعة كبيرة على نطاق واسع، بما في ذلك بودكاست “فنجان”، البرنامج الحواري العربي، ومن البرامج الأخرى الشهيرة للمنصّة بودكاست “سوالف بزنس”، و”سقراط”، و”أشياء غيرتنا”، وقد وثّق برنامج “سقراط”، مراحل التقدُّم نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 على مدى ثلاث سنوات استُضيف خلالها أكثر من 50 شخصية قيادية سعودية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام “SRMG” تعتمد اليوم، ضمن استراتيجيتها الجديدة للتحوّل الرقمي، على 5 ركائز أساسية للأعمال، توفِّر قيمة معرفية وفرصاً تجارية واعدة. كما تُعَد المجموعة إحدى أعرق المجموعات الإعلامية في المنطقة والعالم، والمصدر الرئيسي للأخبار والمعلومات لأكثر من 165 مليوناً من القراء والمتصفحين والمشاهدين شهرياً.