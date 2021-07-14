بينها مليون جرعة لقاح و190 جهاز تنفس صناعي.. تفاصيل المساعدات السعودية لتونس

اشتملت المساعدات الطبية التي ستزود المملكة بها دولة تونس الشقيقة، على مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا (كوفيد 19)، و190 جهاز تنفس اصطناعي، و150 سريراً طبياً.
وتأتي هذه المساعدات بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدعم تونس بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية على وجه السرعة، بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا، وذلك استجابة لطلب الرئيس التونسي قيس سعيد الذي أبداه خلال مكالمته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأفاد مركز الملك سلمان للإغاثة بأن المساعدات المرسلة إلى تونس تتضمن كذلك: 50 جهاز مراقبة للعلامات الحيوية، و4 ملايين كمامة طبية، و500 ألف قفاز طبي، و180 جهازاً لقياس النبض، و319 جهازا مكثفا للأكسجين، بالإضافة إلى أجهزة ومستلزمات أخرى.
وفق “أخبار 24”.