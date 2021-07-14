“النصر” يستغني عن 22 لاعبًا

كشفت مصادر عن منح إدارة نادي النصر 22 لاعبًا مُقيدين في كشوفات فريقها، حرية الانتقال لأي نادٍ سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي شريطة تلقي عرض رسمي من النادي الذي يرغب في ضم أي لاعب منهم.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن اللاعبين هم:خالد الشويع، سلطان العنزي، بندر درويش، سامر المحيميد، فواز المطيري، ماجد قشيش، محمد دغريري، نواف المطيري، فرج الغشيان، خالد الغوينم، عبد المجيد عباس، نواف الفرشان، علي يحيى، عبد الرحمن الشنار، أسامة البواردي، عبد الله الشنقيطي، رائد أزيبي، ريان المفرح، عبد الله الشهري، عبد الرزاق المحبوب، عبد الرحمن الزير ونواف العصيمي.وفق “أخبار 24”.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن إدارة النصر قد أبلغت اللاعبين بالانتظام في التدريبات الجماعية على ملعب الفئات السنية في مقر النادي، تحت إشراف المدرب الوطني، حسين مرزوق.