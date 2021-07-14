بالصور.. “أمانة جدة” تزيل مواقع عشوائية لورش ومستودعات مخالفة في كيلو 8

أنهت بلدية خزام الفرعية بأمانة محافظة جدة، اليوم (الأربعاء)، أعمال إزالة لأكثر من 1722 موقعاً عشوائياً، تضمنت ورشاً ومستودعات ومحال عشوائية مخالفة، في عدد من المواقع ضمن حدود وقف الملك عبد العزيز “العين العزيزية” في كيلو 8 جنوب طريق مكة القديم.
وأوضح رئيس البلدية، أحمد الزهراني، أن أعمال الإزالة جاءت نتيجة مخالفات عديدة، تمثلت في إقامة أنشطة مهنية عشوائية داخل المناطق السكنية، وبلا مستمسكات شرعية، فضلا عن التشوه البصري والبيئي الناتج عن هذه المخالفات.
كما بيّن الزهراني أن أعمال الإزالة شملت نزع 732 عدادا كهربائيا و26 من عدادات المياه، بعد إشعار أصحاب المستودعات والمنشآت القائمة، وجرى إيقاف الخدمات عنها، وتسليم المواقع بالكامل لوقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية؛ لتأمينها والمحافظة عليها.
وفق “أخبار 24”.