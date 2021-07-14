“هيئة التراث” تسجل مبنى بلدية الرياض ومطابع المرقب في سجل التراث العمراني

أعلنت هيئة التراث، اليوم (الأربعاء)، عن تسجيل موقعين تراثيين إضافيين في السجل الوطني للتراث العمراني، وهما أول مبنى تأسس ليكون مقراً لبلدية مدينة الرياض، ومطابع المرقب، وهو أول مبنى تم استخدامه ليكون مطبعة في مدينة الرياض.
وتأسس مبنى بلدية الرياض عام 1359هـ/1940م في حي الظهيرة – حوطة خالد، قبل أن تنتقل البلدية إلى مقر ثانٍ جنوب غربي الرياض عام 1374هـ/1954م، وسكن في المبنى عدد من الوجهاء والشعراء، ويتكون من دورين، واستُخدم في بنائه الطين والخشب، ويعاني حالياً من بعض الأضرار بفعل الزمن.
بينما تأسس مبنى شركة مطابع المرقب في عام 1374هـ بمبادرة من الأديب حمد الجاسر وبمساهمة أكثر من 200 شخص، ويقع في شارع الإمام عبدالرحمن بن فيصل في حي المرقب وسط مدينة الرياض. وفق “أخبار 24”.
وتُعد مطابع المرقب الأولى في العاصمة، ويتكون مبناها من دورين، واستُخدم في بنائه بعض المواد الحديثة، حيث تعمل الهيئة على حماية وترميم وتوثيق تلك المباني والتعريف بقيمتهما التاريخية من خلال اللوحات التعريفية.