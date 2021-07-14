“التعليم” تحدد موعد عودة شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الأربعاء)، مواعيد عودة شاغلي الوظائف التعليمية للعام 1443هـ وفقاً للجدول الزمني.
وأوضحت الوزارة أن يوم الأحد 29 من ذي الحجة 1422هـ الموافق 8 أغسطس 2021م، هو موعد عودة المشرفين والمشرفات التربويين ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية، عدا المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس.
وأضافت أن يوم الأحد 14 محرم 1443هـ الموافق 22 أغسطس 2021م، هو موعد عودة المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية.
وفق “أخبار 24”.