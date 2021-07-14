بالفيديو.. “أمن الحج”: هكذا سيتم استقبال الحجاج وترتيب أدائهم لطواف القدوم

أكد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، اللواء محمد البسامي، أنه بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة سيتم استقبال الحجاج اعتبارا من الساعة السادسة يوم 7 ذي الحجة عبر 3 مواقف، وهي الشبيكة ومواقف الملك عبدالعزيز وأجياد المطافئ.
وأوضح، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه سيتم استقبال الحجاج وتقديم كافة الخدمات الأمنية والتنظيمية لهم داخل المسجد الحرام، وبدء الدخول إلى صحن الطواف بكامل الـ 25 مسارا المتاحة فيه، لأداء طواف القدوم.
وأضاف أنه بعد ذلك سيذهب الحجاج إلى المصلى لأداء ركعتي الطواف، ثم الذهاب إلى المسعى والخروج مع المروة إلى الساحة الشرقية ثم الذهاب إلى منى. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه في حال تطلب الأمر أن يكون هناك طواف إضافي، فسيكون ذلك في الدور الأرضي والدور الأول، وهما ضمن الخطة التي راعت ذلك، في حال كان هناك عدد أكبر من الطاقة الاستيعابية للحرم.
فيديو | أمن #الحج: سيبدأ استقبال الحجاج ابتداءً من الساعة السادسة مساءً يوم 7 ذي الحجة عبر 3 مواقع #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/4IzXqmfreK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 14, 2021