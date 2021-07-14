بعد بلاغات بتوقيعهم “الحضور والانصراف” عن زملائهم.. “نزاهة” تحيل عدداً من الموظفين إلى النيابة

ذكرت مصادر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” أحالت عددا من الموظفين في عدد من الجهات الحكومية إلى النيابة العامة.
وأفادت المصادر لـ”أخبار 24″ بأن التهم التي يواجهها المتهمون في عدد من مناطق المملكة هي التوقيع عن زملائهم في كشوفات الحضور والانصراف.
وأضافت أن النيابة العامة تجري تحقيقاتها مع المتهمين بعد ورود بلاغات لهيئة مكافحة الفساد “نزاهة” وتحويل أوراقهم إلى النيابة العامة.
وكانت الهيئة قد أعلنت خلال شهر ذي القعدة الماضي، إيقاف 298 مواطنا ومقيما منهم موظفون بعدد من الوزارات، وإحالتهم إلى النيابة العامة لتورطهم بتهم، الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.