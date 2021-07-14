بالفيديو.. وصول طائرات المساعدات الطبية التي وجّه بها خادم الحرمين إلى تونس

حطّت طائرات المساعدات الطبية التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الأراضي التونسية، اليوم (الأربعاء)، استجابةً لطلب الرئيس التونسي قيس سعيد.
وأعلن “مركز الملك سلمان للإغاثة” عن انطلاق جسر جوي إلى تونس، محملا بأجهزة ومواد طبية كمساعدات لمكافحة تفشي وباء كورونا هناك.
وكان الملك سلمان أمر بدعم تونس بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية، وتأمين مليون جرعة من لقاح كورونا، بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا هناك. وفق “أخبار 24”.
فيديو | لحظة وصول طائرة المساعدات السعودية “الثانية” إلى #تونس استجابة لطلب الرئيس#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/RuOK3WGcUK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 14, 2021
فيديو | مشاهد من وصول طائرات المساعدة التي وجه بها #الملك_سلمان إلى #تونس استجابة لطلب الرئيس التونسي#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/gUwMfIx4V7
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 14, 2021