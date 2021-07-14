نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > بالفيديو.. وصول طائرات المساعدات الطبية التي وجّه بها خادم الحرمين إلى تونس
14/07/2021   9:06 م

بالفيديو.. وصول طائرات المساعدات الطبية التي وجّه بها خادم الحرمين إلى تونس

+ = -
625

حطّت طائرات المساعدات الطبية التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الأراضي التونسية، اليوم (الأربعاء)، استجابةً لطلب الرئيس التونسي قيس سعيد.

وأعلن “مركز الملك سلمان للإغاثة” عن انطلاق جسر جوي إلى تونس، محملا بأجهزة ومواد طبية كمساعدات لمكافحة تفشي وباء كورونا هناك.

وكان الملك سلمان أمر بدعم تونس بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية، وتأمين مليون جرعة من لقاح كورونا، بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا هناك. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. وصول طائرات المساعدات الطبية التي وجّه بها خادم الحرمين إلى تونس

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885164170.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.