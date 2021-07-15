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أخبار محلية > أبرزها الالتزام بنسبة الـ30%.. “المرور” يُذكر بضوابط تظليل زجاج السيارات
15/07/2021   9:47 ص

أبرزها الالتزام بنسبة الـ30%.. “المرور” يُذكر بضوابط تظليل زجاج السيارات

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جددت الإدارة العامة للمرور، التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط التي وضعتها لتظليل زجاج السيارات، مبينةً أنها تتضمن عدم التسبب في حجب رؤية السائق أو التقليل منها.  

وأوضح المرور، أن الضوابط تشمل أن يكون التظليل للزجاج الجانبي (الأمامي والخلفي) من النوع الشفاف الذي يسمح برؤية ما بداخل المركبة، بحيث لا تزيد نسبة التظليل على 30%. 

ولفت إلى أن هناك شروطاً أخرى وهي ألا يكون التظليل عاكساً للصورة على هيئة مرآة، ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور تحد من درجة شفافيته.  وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه يمكن تجاوز نسبة التظليل المسموح بها في الحالات المرضية التي تستدعي ذلك بشرط تقديم تقرير طبي. 

أبرزها الالتزام بنسبة الـ30%.. “المرور” يُذكر بضوابط تظليل زجاج السيارات

أخبار محلية
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