ما قصة الكذبة الطبية التاريخية حول اللقاحات التي تسببت بمقتل آلاف الأطفال؟

كشفت وزارة الصحة عن تفاصيل قصة الكذبة الطبية التاريخية، والتي بدأ منها الجدل حول تأثير اللقاحات على الأطفال.
وأوضحت الوزارة، أن تلك الكذبة التي حدثت قبل 80 عاماً تسببت بوفاة آلاف الأطفال، مشيرةً إلى أن التطعيم بتلك الفترة ساهم في ارتفاع مناعة الأطفال ضد 3 أمراض خطيرة بينها الحصبة والنكاف إلى نسبة 98%.
وبيّنت أن أندرو جيرمي كتب بحثاً بلندن حول علاقة التطعيمات بمرض التوحد، ومن ثم امتنعت الأسر عن التطعيم ما تسبب بارتفاع الوفيات بين الأطفال، موضحةً أنه جرى بعد 6 سنوات كشف شبهة تلاعب بالنتائج لمصالح مالية منع على إثرها من مزاولة الطب.
ولفتت إلى أن نتائج دراسة العلماء أكدت عدم وجود علاقة بين التطعيم الثلاثي ومرض التوحد، داعيةً إلى ضرورة تلقي اللقاحات لحماية النفس والعائلة والمجتمع من انتشار الوباء.
وفق “أخبار 24”.