نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > عددهم 122.. “نزاهة” تكشف تفاصيل جديدة بشأن المتهمين بتغيير الحالة الصحية على “توكلنا”
15/07/2021   9:47 ص

عددهم 122.. “نزاهة” تكشف تفاصيل جديدة بشأن المتهمين بتغيير الحالة الصحية على “توكلنا”

+ = -
794

صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة الماضي  الموافق 1 يوليو، بشأن رصد الهيئة لإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى (مصاب، غير محصن، محصن جرعة أولى، محصن) والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية، وبأن الهيئة باشرت إجراءاتها على الفور، وقُبض على موظفين بوزارة الصحة ووسطاء (مواطنين ومقيمين) ومن عُدلت حالتهم الصحية.

توضح الهيئة بأنه بعد التوسع في إجراءات البحث والتحري والتحقيقات حتى تاريخه، ثبت تورط (122) متهماً، وجميعهم أقروا بما نسب إليهم من تهم وفق الآتي:

– (9) من منسوبي وزارة الصحة القائمين على تعديل الحالات متهمون بالرشوة والتزوير وغسل الأموال، وهم (7) موظفين وموظفتان.

– (92) ممن تمكنوا من تعديل حالاتهم الصحية متهمون بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال، وهم (57) مواطناً و(19) مواطنة و(16) مقيماً. وفق “أخبار 24”.

– (21) وسيطاً قاموا بالتنسيق واستلام المبالغ المالية متهمون بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال، وهم (8) مواطنين ومواطنة واحدة و(12) مقيماً.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط المتورطين من الموظفين والوسطاء والمستفيدين في قضية تعديل الحالة الصحية، وتطبيق ما يقضي به النظام في حقهم، لما لهذه الأفعال من آثار سلبية بالغة على الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة في مكافحة هذا الوباء.

عددهم 122.. “نزاهة” تكشف تفاصيل جديدة بشأن المتهمين بتغيير الحالة الصحية على “توكلنا”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885164203.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.